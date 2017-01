Zweite Leiche in Brandruine entdeckt

Wie befürchtet haben Beamte des Landeskriminalamts vor kurzem eine zweite Leiche bei dem abgebrannten Einfamilienhaus in Gramastetten gefunden. Es handelt sich um eine weibliche Person, heißt es vom Landeskriminalamt. Sie ist auf einem Holzgestell gelegen, entweder ein Bett oder eine Couch im ersten Stock des Hauses. Wie vermutet, soll es ja die 46-jährige Hausbesitzerin sein. Ihren Mann haben Feuerwehrler gefunden, als sie mit den Löscharbeiten begonnen haben. Die Obduktion des Toten läuft bereits. Es sieht so aus, als hätte sich der Mann selbst erschossen. In seiner Nähe wurde auch ein Gewehr gefunden. Ob auch die Frau erschossen wurde, ist noch nicht bekannt.